بـ2.6 مليار دولار.. صندوق الاستثمارات يقتنص فرصًا بأوروبا وأمريكا

عقد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عدة صفقات كبرى خلال الأسابيع الماضية، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وذكرت بلومبرج، في تقرير حديث لها، أن صندوق الاستثمارات عقد صفقات كبرى خلال الفترة من 26 مارس الماضي وحتى نهاية أبريل الماضي، مشيرة إلى أنه حصل على أصول ذات قيمة بأسعار زهيدة لتكون حجر زاوية آخر في توجه المملكة نحو تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز، وفقًا لـ«العربية».

وأضافت بلومبرج، أن حجم صفقات الصندوق بلغ نحو 2.6 مليار دولار، مع وجود صفقة واحدة فقط لا تزال في طور التفاوض، وهي خاصة بالاستحواذ على حصة أغلبية في استثمار رياضي مقابل 320 مليون دولار.

أما الصفقات التي تمت فعلًا، فتضمنت صفقة بـ775 مليون دولار للاستحواذ على حصة 8.2٪ في واحدة من أكبر الشركات المشغلة للسفن والرحلات السياحية حول العالم وهي شركة Carnival Corp، لترتفع الحصة الكلية المملوكة للصندوق لنحو 30٪.

كما عقد الصندوق صفقة لشراء حصص في شركات للطاقة الأوروبية بقيمة تبلغ نحو مليار دولار، حيث اشترى في 9 أبريل الماضي حصصًا في 4 شركات هي Equinor النرويجية وoyal Dutch Shell Plc البريطانية الهولندية وTotal SA الفرنسية وEni SpA الإيطالية.

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وفي 16 أبريل الماضي، اشترى الصندوق حصة تبلغ نحو 5.7٪ في شركات بقطاع الترفيه الأمريكية مقابل 450 مليون دولار فقط وذلك بعد أن هوت أسهم الشركات بنحو 50٪ منذ بداية العام على وقع جائحة كورونا.

وكان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، قال منذ أيام، إن فرصاً استثمارية عديدة ستنشأ عن انقضاء أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الصندوق يتفقد فرصاً للاستثمار في مجالات مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه.

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