«مدني جازان» يحذِّر من تقلبات جوية تستمر لنهاية الأسبوع

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة، مع أتربة مثارة تستمر حتى مساء اليوم الخميس، وما يصاحبها من تأثيرات ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه في انعدام الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، بالابتعاد عن أي مخاطر نتيجة هذه المتغيرات الجوية، ومنها تفادي الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي.

وشدد على مراقبة الأطفال، وتوجيههم بالابتعاد عنها، وأي مواقع أخرى خطرة حفاظًا على سلامتهم، وعدم المخاطرة والمجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء بالمنزل وفي الأماكن الآمنة وقت هطول الأمطار وجريان السيول.

كما أهاب بالجميع الاطلاع على ما تبثه المديرية العامة للدفاع المدني من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع أي أخطار على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية باستمرار، ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد يؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، وحائل، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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