إطلاق «منحة واعد» لدعم أعضاء هيئة التدريس الجدد بجامعة القصيم

أطلقت جامعة القصيم مُمثلة في عمادة البحث العلمي، منحة علمية تحت شعار «واعد» لأعضاء هيئة التدريس الجدد من السعوديين في الجامعة، الذين لم يمضِ على تعيينهم على درجة أستاذ مساعد أكثر من عام؛ وذلك بهدف جذبهم إلى بيئة البحث العلمي المتميز، من خلال تقديم الدعم المادي وتوفير البيئة المناسبة والمشجعة لبث روح المنافسة بين الباحثين.

من جهته، أوضح الدكتور منصور الشريدة عميد البحث العلمي، أن العمادة تهدف من وراء هذا المشروع بالدرجة الأولى إلى دعم الباحثين الجدد، ومساندتهم في بداية مشوارهم البحثي؛ ما يتيح اكتشاف الباحثين المتميزين في وقت مبكر حتى يكونوا ركيزة أساسية في العمل البحثي بالجامعة في المستقبل، مشيرًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس الجدد المستفيدين من هذه المنحة، هم الذي لم يمض على تعيينهم على رتبة أستاذ مساعد من السعوديين أكثر من عام.

وأوضح "الشريدة" أن شروط وضوابط الالتحاق بالمنحة تقتضي ألا يمضي على تعيين عضو هيئة التدريس على رتبة أستاذ مساعد بالجامعة أكثر من عام؛ حيث يجب إرفاق قرار التعيين على رتبة أستاذ مساعد مع المقترح البحثي، وكذلك ألا يكون البحث مستلًّا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه أو قد تم إنجازه مسبقًا؛ كليًّا أو جزئيًّا، إضافة إلى أن يكون البحث ضمن الأولويات البحثية للخطة الوطنية 2030.

وأشار إلى أن الباحث عليه أن يلتزم بإنهاء المشروع، وتحصيل كامل النقاط المطلوبة لإتمام البرنامج كالتالي: يحضر الباحث دورة أخلاقيات البحث العلمي من البرامج التي تنظمها عمادة البحث العلمي بمجموع 20 نقطة، كما يحضر 3 دورات تخصصية أو غير تخصصية من البرامج التي تنظمها العمادة بمجموع 40 نقطة، إضافة إلى تقديم ورشة عمل لاستعراض نتائج المشروع بالتنسيق مع مراكز الأبحاث المختصة بمجموع 20 نقطة.

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وبين "الشريدة" أنه إذا نشر الباحث ورقة علمية في مجلة محكمة ومصنفة ضمن أوعية نشر "ISI or Scopus"، يحصل على 20 نقطة، وعليه أن يُقدَّم المقترح البحثي مفصلًا من خلال البرنامج الإلكتروني للتقديم على الأبحاث (RTMS) الخاص بالعمادة، كما يُوقَّع عقد بين الباحث وعمادة البحث العلمي بعد مطابقة الشروط؛ حيث إن مدة المشروع سنة واحدة، تبدأ من تاريخ توقيع العقد غير قابلة للتمديد، موضحًا ضرورة أن يلتزم الباحث بالنشر وفقًا لموضوع المقترح البحثي الذي تقدم به. ويقوم الباحث الرئيسي بالإشارة بالشكر إلى عمادة البحث العلمي بجامعة القصيم؛ علمًا بأنه لن تُقبل بحوث "مراجعات النشر" Review Article كمخرج من مخرجات النشر بالمشروع.

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