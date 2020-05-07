الحصيني: حالة ماطرة على عدة مناطق مصحوبة بانخفاض الحرارة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة مع حبات برد على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «متوقع اليوم الخميس 1441/9/14هـ وليلة الجمعة، أمطار متفاوتة إن شاء الله، من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق جازان وعسير وشرقهما، حتى رنية وغرب وشمال نجران وغرب الهفوف التابعة للشرقية».

وأضاف الباحث في الطقس والمناخ أن «الحرارة اليوم الخميس الساعة "11" قبل الظهر أقل من يوم أمس الأربعاء على معظم المناطق».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وقد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، عسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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