أخبار السعودية اليوم.. إعلان مزايا «بوابات التعقيم الذاتي» بالحرمين.. و«تقويم التعليم» تنفي تعطيل الاختبارات

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الخميس 7 مايو، أبرز الأخبار في المملكة، منها أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أوضحت أن بوابات التعقيم الذاتي المتطورة، التي تم تدشينها مؤخرًا، مزودة بأحدث التقنيات، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم تفعيلها منذ بدء انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩).

لافتقارها للاشترطات الصحية.. ضبط 1.360 كجم من التمور في النوارية الشرقية بمكة

ضبطت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مركبتَيْ نقل محملتين بكميات كبيرة من التمور مجهزة للتوزيع.

الفهد: «رسل السلام» نموذج شبابي ناجح انطلق برؤية سعودية ومشاركة عالمية

وصف نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، المشروع الكشفي العالمي «رسل السلام»، بأنَّه أحد النماذج الشبابية الحديثة الناجحة التي انطلقت من المملكة العربية السعودية برؤية سعودية ومشاركة عالمية، وبعضوية 50 مليون شاب وشابة من أنحاء العالم تعمل لتحقيق هدف واحد هو خدمة الآخرين وتحقيق السلام وتكوين قيادات محلية شابة من الجنسين.

صحة جازان: 15 ألف مستفيد من مبادرات الرعاية المنزلية

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية في جازان، عددًا من المبادرات بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة؛ لحماية المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

«تقويم التعليم» تنفي تعطيل الاختبارات.. وتؤكد: نحن أشد صلابة من جبل طويق

أكد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، عدم تعطيل اختبارات هذا العام، قائلًا: نحن أشد صلابة من جبل طويق، ومصرّون على عدم تعطيل الاختبارات.

بالفيديو.. "هندي" يعلق على "الكرة النارية" في سماء السعودية

أوضح المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، حقيقة الجسم الملتهب الذي تم رؤيته في سماء شمال السعودية والكويت والعراق، وقال هندي -عبر حسابه بتويتر- إن هيئة الجسم الملتهب الذي تم رؤيته يسقط من السماء، تشير إلى أنه نيزك يحترق في الغلاف الجوي يطلق عليه اسم «كرة نارية».

الصخري يتوقع "تقلبات جوية" لمدة أسبوع على مناطق عدة

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، أن مناطق المملكة مقبلة على فترة تقلبات جوية تشمل أمطارًا ورياحًا وبرديات، بدءًا من اليوم الخميس، ولمدة أسبوع أو أكثر، وقال الصخري، إن التغيرات الجوية متغيرة ومتنقلة بشكل يومي؛ فأحيانًا تكون نواحي جنوب غرب المملكة في مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، وأحيانًا تكون نواحي منطقة الرياض، وأحيانًا تكون نواحي مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة، وأضاف أن الحالة الجوية قد تمتد أحيانًا إلى تبوك وكذلك حفر الباطن والمنطقة الشرقية.

شرطة حائل تلقي القبض على المواطن المسيء لعامل بعبارات غير لائقة

ألقت شرطة حائل، القبض على مواطن أساء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة للكرامة، وذكر المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المواطن، وهو في العقد الرابع من العمر.

حساب المواطن: عدم وجود تابعين يلزم الأرملة بمستندات الاستقلالية

أوضح برنامج حساب المواطن أن الأرملة ملزمة بإرفاق مستندات الاستقلالية في حالة عدم وجود تابعين لها، وأنها غير ملزمة بإرفاق المستندات إذا كان هناك تابعون مضافون عليها.

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مصادر "عاجل": مطاردة مثيرة على طريق بحرة بالجموم تنتهي بجريمة قتل مروعة

شهدت طرق محافظة الجموم، جريمة بشعة؛ حيث قام مواطن بمطاردة مواطن آخر وإطلاق النار عليه وقتله، بسبب خلافات بينهما، وكشفت مصادر لـ«عاجل»، أن النيابة العامة «دائرة النفس» بالمحافظة، التابعة لمنطقة مكة، تحقق مع مواطن بالعقد الرابع من العمر، قام بملاحقة مواطن بالعقد الثالث بسيارته على طرق "الجموم حدا بحرة"، وأطلق النار علية وقتله.

متحدث البنوك يكشف لـ«عاجل» الإجراء المتبع في حالة خصم القروض للكادر الطبي

أكد متحدث البنوك طلعت حافظ، أن البنوك مُلزمة بعدم خصم القروض من الكادر الطبي، سواء بالقطاع العامّ أو الخاص، على أن يتم تطبيق عدم الخصم اعتبارًا من شهر إبريل 2020. مشيرًا إلى أنه في حالة أي خصم من الكادر الطبي يقومون بمراجعة البنك.

وفاة مواطن في حريق منزل بـ"ربوة جدة".. والدفاع المدني يتدخل

توفي مواطن مختنقًا بسبب حريق نشِب في منزل شعبي بحي الربوة بجدة، وباشر مدني جدة الحادث، وذكر المتحدث الإعلاميّ للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات (٩١١) تلقّت بلاغًا فجر اليوم الخميس، يفيد بوجود حريق بمنزل شعبي بحي الربوة.

الحصيني: حالة ماطرة على عدة مناطق مصحوبة بانخفاض الحرارة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة مع حبات برد على عدة مناطق بالمملكة.

بالصور.. شؤون الحرمين تعلن مزايا "بوابات التعقيم الذاتي" في مكافحة كورونا

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن بوابات التعقيم الذاتي المتطورة، التي تم تدشينها مؤخرًا، مزودة بأحدث التقنيات، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم تفعيلها منذ بدء انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩). وأضافت رئاسة شؤون الحرمين، أن بوابات التعقيم الذاتي المتطورة تقوم بتعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر، كما أنها مزودة بكاميرات حرارية لكشف درجات الحرارة من على بعد ٦ أمتار، وشاشة ذكية لقراءة درجات الحرارة؛ حيث يمكنها قراءة درجة حرارة عدة أشخاص في نفس الوقت، وأن سرعة القراءة تصل إلى ما يقارب ثانية واحدة.

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