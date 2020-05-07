سفير السعودية ببكين: اتجاه لعقد مؤتمر عربي- صيني بمشاركة خبراء مكافحة كورونا

أعرب عميد السلك الدبلوماسي العربي في بكين السفير السعودي تركي بن محمد الماضي، اليوم الخميس، عن أمله في عقد مؤتمر صيني عربي بين خبراء الوقاية من كورونا، مؤكدًا رغبته في إجراء آلية تنسيق لانعقاد المؤتمر.

وأوضح السفير السعودي عبر الفيديو كونفرانس خلال مراسم إصدار جامعة بكين النسخة العربية لوثائق مكافحة كوفيد-19، أنه يرحب بإجراء تعاون وثيق بين مختلف الهيئات ذات الصلة في الصين والدول العربية، والمشاركة في معلومات وتجارب مكافحة الوباء، لأجل إيجاد طريقة علاج فعالة وإنتاج لقاحات واقية من فيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته وكالة «شينخوا».

وأشار السفير الماضي، إلى أن جميع الدول العربية حكومة وشعبًا عبرت عن مساندتها ودعمها إلى الصين منذ بدء تفشي كوفيد-19، كما تلقت مختلف الدعم من الجانب الصيني.

وأصدرت جامعة بكين النسخة العربية لوثائق مكافحة كوفيد-19 يوم 6 مايو، في مسعى لمشاركة الخبرات الصينية للوقاية والسيطرة على الوباء ومساعدة الدول العربية في الحرب ضده.

وتشمل الوثائق: «خطة الوقاية والسيطرة على الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، والخطة العلاجية للالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد»، وغيرها من الوثائق الإرشادية المهمة في مجالات الوقاية والسيطرة والعلاج.

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من جانبه، ذكر وو بينغ بينغ نائب مدير قسم اللغة العربية والآداب في معهد اللغات الأجنبية بجامعة بكين، إن القسم حشد ما يزيد عن 20 أستاذًا وطالبًا ليعملوا في ترجمة الوثائق منذ مارس الماضي، على أمل توفير المعلومات والوثائق الأكثر تخصصًا حول الوقاية والسيطرة والعلاج إلى العاملين الطبيين والخبراء والسلطات الصحية في الدول العربية.

وتم توزيع الوثائق الورقية على سفارات الدول العربية ومكتب جامعة الدول العربية لدى الصين.

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