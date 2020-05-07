9550 فحصا لمراقبة مياه الري بالأحساء

فيما دعا رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، صغار المزارعين في واحة الأحساء الزراعية إلى الاستثمار في الأمن الغذائي وإنتاج الخضراوات والفواكه في حيازاتهم الزراعية، أبدى استعداد المؤسسة لإمداد هذه الحيازات الزراعية بمياه الري الكافية، وإعادة جدولة وتغيير برامج الري لها لتسهيل زراعة هذه المحاصيل، وتشجيعهم على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والبيوت المحمية، مشدداً على أهمية الاكتفاء والأمن الغذائيين، وأن التحدي الأكبر هو ضمان استمرار سلاسل الإمداد الغذائية.

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي في المؤسسة هشام الثنيان، إجراء 7 آلاف فحص، و2550 عينة لمراقبة جودة المياه المجددة المستخدمة في الري الزراعي، منذ بدء جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» في الثلث الثاني من مارس الماضي حتى أمس، مع تأكيده بتكثيف برامج متابعة جودة المياه من خلال مختبرات جودة المياه، إضافة إلى جمع عينات مياه من الآبار الجوفية في مناطق متأثرة بزيادة النشاطات الزراعية والبشرية المؤثرة سلباً على جودة مياه الآبار الجوفية في تلك المناطق.

أظهرت النتائج تحسنا في نوعية مياه الآبار الجوفية مقارنة مع نوعيتها في نفس الفترة من العام السابق، إضافة إلى جمع عينات من المصارف الزراعية وفحصها واختبارها، وأظهرت النتائج تحسن الخواص الفيزيائية لمياه المصرف خصوصاً اللون والوضوح.

أوضح الثنيان، استخدام 2.2 مليون لتر من المعقمات والمطهرات لتعقيم جميع مرافق المؤسسة، وكذلك جميع حاويات المخلفات الزراعية المنتشرة بين الحيازات الزراعية، وتسوية الطرق الزراعية بطول 148 كيلومترا، وصيانة وتنظيف عدد من المصارف الزراعية بطول 109 كيلومترات، وقيام المؤسسة بمشاركة الجهات المختصة لإغلاق الاستراحات والديوانيات لتحقيق التباعد الاجتماعي بـ17 ألفا و685 زيارة، وفي مجال الإصحاح البيئي تم رفع المخلفات الزراعية، بلغت كمياتها الإجمالية 110 آلاف و930 متراً مكعباً، واستمرار إيصال مياه الري للمزارعين وفق برامج الري المحددة بكميات إجمالية 18 مليون متر مكعب.