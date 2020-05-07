بيان من رئاسة شؤون الحرمين حول عودة الصلاة في المسجد الحرام أواخر رمضان

الخميس 7 مايو 2020

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان لها اليوم الخميس، أن ما يتم تداوله بخصوص استخدام بوابات للتعقيم على مداخل المسجد الحرام تهيئةً لفتحه خلال العشر الأواخر من شهر رمضان غير صحيح، ودعت الجمهور إلى الابتعاد عن تداول الشائعات.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حيدر مشيراً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لبوابات التعقيم المتطورة:"نحيطكم علماً بأن بوابات التعقيم الآلية تخضع للتجربة في ساحات ومداخل المسجد الحرام، ليتم تعميمها لاحقاً حال نجاح التجربة وثبوت النتائج الإيجابية التي تؤهل استخدامها".

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وأكد حيدر عدم صحة الأخبار المتداولة بخصوص فتح المسجد الحرام للصلاة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وشدد على على ضرورة التحري من مصدر المعلومات، والابتعاد عن نشر الشائعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي".

مضيفاً إن:"الرئاسة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام للوقاية من فيروس كورونا، بالتنسيق الفعال مع الجهات المعنية، ونسعى جاهدين لتطبيق كل ما يُسهم في حماية جميع العاملين وضمان عدم انتشار الوباء بينهم بما يحقق تطلعات ولاة الأمر".