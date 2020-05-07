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السعودية تسجل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 7 مايو 2020

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، 07/أيار/2020 تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

وأوضحت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس #كورونا المستجد في المملكة 33731 حالة، بينها 25714 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 145 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

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وذكرت أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس #كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 219 شخصًا.

 

وأكدت تسجيل 1015 حالة تعافي جديدة من فيروس #كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 7798 حالة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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