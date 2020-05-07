السعودية تسجل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 7 مايو 2020

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، 07/أيار/2020 تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وأوضحت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس #كورونا المستجد في المملكة 33731 حالة، بينها 25714 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 145 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

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وذكرت أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس #كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 219 شخصًا.

وأكدت تسجيل 1015 حالة تعافي جديدة من فيروس #كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 7798 حالة