السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة في السودان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:23 مساءً, 7 مايو 2020 م واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السودان.

وجرى توزيع 400 سلة غذائية رمضانية للأسر المحتاجة في منطقتي ريفي الفاشر و قرية أم هجاليج بولاية شمال دارفور ، استفاد منها 2,400 فرد، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، وهي ضمن السلال المخصصة للولاية والبالغة 7,000 سلة غذائية، سيتم توزيعها خلال الشهر الفضيل.

يذكر أن التوزيع شمل المتضررين من حادثة الحريق الذي نشب قبل أيّام في إحدى قرى منطقة أم هجاليج .

ويأتي هذا التوزيع في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان في جمهورية السودان .

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