شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 1793 إصابة جديدة و1015 حالة تعافي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

• تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد

• متحدث التجارة : انخفاض كبير في بلاغات رفع الأسعار بنسبة 60%

• المتحدث الأمني : أدعو الجميع للالتزام بلائحة الحد من التجمعات

أعلن متحدث وزارة الصحة ، عن تسجيل 1793 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق ، وكان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 17% حالات سجلت فيما بين الإناث، و 83% حالات سجلت فيما بين الذكور 25%.

وأوضح أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 5% حالات سجلت في أطفال، و 93% حالات سجلت في البالغين، فيما 2% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، موضحا أنه كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 75% من الحالات.

وأكد إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 33731 حالة، بينها 25714 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 145 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة، بالاضافة الى تسجيل 1015 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 7798 حالة، وتسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 219 شخصًا رحمهم الله جميعًا، موضحاً أن الحالة الحرجة هي حالة مؤكدة بالإصابة بموجب التعريف وبموجب إجراء فحوص مخبرية تؤكد ذلك، إضافة إلى أن الحالة في وضع غير مستقر من حيث القدرات التنفسية وتحتاج إلى جهاز صناعي.

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وأضاف :"لا تأجل التطعيمات، واحجز موعدك عن طريق تطبيق موعد، أو الاتصال على الصحة 937".

وقال متحدث وزارة التجارة :" لاحظت الفرق الرقابية، التزام المواطنين والمقيمين والمنشآت بعد فتح الأسواق التجارية، حيث نشيد به وندعو إلى الاستمرار به" ، مؤكداً أن سياسة الاسترجاع والاستبدال حق للمستهلك، ولابد على جميع المحلات إحاطة المستهلك بجميع إجراءات تلك السياسة.

وتابع :"كان هناك انخفاض كبير في بلاغات رفع الأسعار في الأيام الماضية بنسبة انخفاض 60%، حيث كانت أعداد البلاغات في شهر شعبان أكثر 16 ألف بلاغ، ولم تتجاوز بداية رمضان 5 آلاف بلاغ" ، مضيفا :" قمنا بأكثر من 150 ألف جولة رقابية، أبرز نتائجها هو الاستقرار الكبير في الأسعار ووفرة في المخزون".

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: أدعو الجميع للتقيد بالتعليمات، ونؤكد على تلقي المعلومة من مصدرها الصحيح، وفي الأيام القادمة ستكثر الإشاعات، لذا لابد من العمل جميعًا. وأضاف :"متى ما التزمنا كلٌّ فيما يخصه، هنا نقول بداية عودة الحياة لطبيعتها".

وتابع :"تم تطبيق لائحة الحد من التجمعات وقت الإعلان عنها، وأدعو الجميع من يشاهد أي تجمع وفق اللائحة أن يجري بلاغاً عن طريق القنوات المذكورة".