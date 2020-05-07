السعودية | مسك الخيرية: تخريج دفعة ثالثة من برنامج مسرعة أعمال "مسك 500"

شكرا لقرائتكم مسك الخيرية: تخريج دفعة ثالثة من برنامج مسرعة أعمال "مسك 500" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن "مركز المبادرات" في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" عن تخريج الدفعة الثالثة من مشاريع مسرِّعة الأعمال "مسك 500"، والتي ينظمها المركز بالتعاون مع شركة 500 Startups المتخصصة في دعم المشاريع الناشئة.

وقد استكملت 16 شركة البرنامج التعليمي بنجاح والذي استمر على مدى 14 أسبوعاً، وتم تنفيذه عن بُعد عبر الإنترنت نظراً للظروف الراهنة لأزمة كورونا.

وتلقى الرواد الشباب خلال البرنامج سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية، لتنفيذ مشاريعهم التجارية على أرض الواقع ولحل المشاكل والصعوبات التي تعيق تقدمهم.

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تضمنت الدفعة الثالثة من البرنامج مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شملت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن. وعملت المشاريع على بناء حلول الأعمال الموجهة للشركات والمستهلكين، لتوظيفها في قطاعات مختلفة بما في ذلك اللياقة البدنية، والتوظيف، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

ومن المنتظر أن يتم الاحتفال بانتهاء أعمال البرنامج بـ"يوم العرض على المستثمرين" الاثنين 11 مايو/أيار الموافق 18 رمضان، من خلال حفل رقمي افتراضي عبر شبكة الإنترنت. ويمكن للمهتمين متابعة العرض على موقع "يوتيوب" في تمام الساعة 09:30 بتوقيت السعودية.

وأكد "مركز المبادرات" في "مؤسسة مسك الخيرية" عزمه على مواصلة دعمه وتمكينه للشباب تحت أي ظرف، مبيناً أن برنامج مسرعة الأعمال حقق النتائج المخطط لها رغم العقبات الناجمة عن أزمة كورونا، بعد تحويل نظام التعليم فيه إلى نظام التعليم عن بُعد، بما يعكس استمرار "مؤسسة مسك الخيرية" في أداء دورها في تنمية منظومة ريادة الأعمال، وذلك عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة.

من جانبه، قال شريف البدوي، الشريك الإداري في "500 Startups" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أود أن أهنئ المؤسسين وأعضاء الفرق والمدربين المسؤولين على توجيههم على النقل السلس والسريع لبرنامج مسرعة الأعمال، إلى نسق يعتمد التعليم عن بُعد بشكل كامل. حيث وبالرغم من الأوقات الصعبة التي نمر بها، حصل المؤسسون على رؤى قيّمة من البرنامج".