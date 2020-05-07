محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وزارة الداخلية جدول تصنيف مخالفات لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس "كورونا" المستجد والعقوبات المقررة لها. وكشف الجدول تفاصيل العقوبات للمسؤولين عن التجمعات والمنشآت، إضافة إلى عقوبات من يحضرون لتلك التجمعات. 07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 03:48 PM Advertisements تعرف على عقوبات المسؤولين عن التجمعات.. ومن يحضرونها تعرف على عقوبات المسؤولين عن التجمعات.. ومن يحضرونها نشرت وزارة الداخلية جدول تصنيف مخالفات لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس "كورونا" المستجد والعقوبات المقررة لها. وكشف الجدول تفاصيل العقوبات للمسؤولين عن التجمعات والمنشآت، إضافة إلى عقوبات من يحضرون لتلك التجمعات. الكلمات المفتاحية ، تعرف على عقوبات المسؤولين عن التجمعات.. ومن يحضرونها ،

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