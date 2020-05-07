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أغلقت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، معملاً لإعداد وتجهيز رقائق العجين والكنافة في بيئة غير صحية وغير آمنة.
وكشف رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط رقائق العجين والكنافة منتهية الصلاحية في حي وادي جليل.
وأشار إلى مصادرة وإتلاف كامل الكمية والتي تقدر بما يزيد عن طنين، قبل إغلاق الموقع فوراً نظراً لتدنٍّ في مستوى النظافة.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 03:38 PM
بعد التأكد من إعدادها وتجهيزها في بيئة غير آمنة أو صحية
أغلقت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، معملاً لإعداد وتجهيز رقائق العجين والكنافة في بيئة غير صحية وغير آمنة.
وكشف رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط رقائق العجين والكنافة منتهية الصلاحية في حي وادي جليل.
وأشار إلى مصادرة وإتلاف كامل الكمية والتي تقدر بما يزيد عن طنين، قبل إغلاق الموقع فوراً نظراً لتدنٍّ في مستوى النظافة.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.
، إغلاق معمل يحوي طنّين من رقائق العجين في "معابدة مكة" ،
المصدر : الخليج 365
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