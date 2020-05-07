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إخماد حريق نتيجة تسرب غاز في منزل بالأحساء

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أخمد الدفاع المدني بالاحساء حريقاً اندلع في اسطوانة غاز بفناء منزل بحي السلمانية بسبب محاولة صاحب المنزل إختبار تسرب الغاز من الإسطوانة بواسطة ولاعة، دون أي إصابات .

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