شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق نتيجة تسرب غاز في منزل بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أخمد الدفاع المدني بالاحساء حريقاً اندلع في اسطوانة غاز بفناء منزل بحي السلمانية بسبب محاولة صاحب المنزل إختبار تسرب الغاز من الإسطوانة بواسطة ولاعة، دون أي إصابات .

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