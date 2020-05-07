شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع ٦٢٥٠ كرتون تمور في البيضاء ومأرب والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 6,250 كرتون تمور للأسر المتضررة والنازحة في محافظتي البيضاء ومأرب.

وجرى توزيع 3125 في مديرية قانية بمحافظة البيضاء، و3,125 في منطقة الريان وما جاورها في محافظة مأرب، استفاد من المساعدات في المحافظتين 6,250 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في اليمن.