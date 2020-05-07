مصر تمدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حتى نهاية شهر رمضان المزيد

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس، تمديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حتى نهاية شهر رمضان.



وأكد رئيس الوزراء المصري أن سلطات بلاده ستضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا زادت أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال: "ستكون هناك عقوبات لمن يخالف أي إجراءات احترازية لمواجهة تفشي كورونا".

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وأشار إلى أن مصر كانت حريصة منذ بداية انتشار فيروس كورونا على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد.

والثلاثاء 28 أبريل/نيسان الماضي، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع المحافظات، لمدة 3 أشهر، نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد.

كانت الحكومة المصرية قد قررت في 23 أبريل/نيسان الماضي، تقليل عدد ساعات حظر التجوال ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، خلال شهر رمضان المبارك.