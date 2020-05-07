محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة سجّلت إندونيسيا 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 12776. وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 35 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 930. وأوضحت أنه حتى اليوم خضع 96717 شخصًا للفحص، بينما تماثل 2381 شخصًا للشفاء. فيروس كورونا الجديد 07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 03:05 PM Advertisements ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة إندونيسيا: 338 إصابة جديدة بكورونا إندونيسيا: 338 إصابة جديدة بكورونا سجّلت إندونيسيا 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 12776. وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 35 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 930. وأوضحت أنه حتى اليوم خضع 96717 شخصًا للفحص، بينما تماثل 2381 شخصًا للشفاء. الكلمات المفتاحية ، إندونيسيا: 338 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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