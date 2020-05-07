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ذكر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة موسكو يبلغ نحو 300 ألف إصابة، وهو رقم يزيد ثلاثة أضعاف على الإجمالي الرسمي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن " تاس" الروسية.
وأوضحت "تاس" أن عدد الإصابات على المستوى الوطني بلغ 177160 اليوم.فيروس كورونا الجديد
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 03:06 PM
إجمالي الحالات في روسيا بلغ 177.160إصابات "كورونا" في موسكو تزيد 3 أضعاف على العدد الرسمي
ذكر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة موسكو يبلغ نحو 300 ألف إصابة، وهو رقم يزيد ثلاثة أضعاف على الإجمالي الرسمي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن " تاس" الروسية.
وأوضحت "تاس" أن عدد الإصابات على المستوى الوطني بلغ 177160 اليوم.
، إصابات "كورونا" في موسكو تزيد 3 أضعاف على العدد الرسمي ،
المصدر : الخليج 365
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