، اتحاد الإعلام الرياضي يختتم برنامج "مواجهة الشائعات" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدمه طارق الحميد.. بمشاركة 98 إعلاميًا من الأعضاء

اختتم البرنامج التدريبي الذي عقده الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن "مواجهة الشائعات إعلامياً في منصات التواصل الاجتماعي"، الذي قدمه رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط سابقًا طارق الحميد، بمشاركة أكثر من 98 إعلامياً من أعضاء الاتحاد.

وعرّف البرنامج بالأساليب الحديثة لترويج الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي، والتدريب على أبرز الآليات الحديثة لمواجهة مخاطرها، ومعرفة أنواعها على منصات الإعلام الإلكترونية، والأساليب الحديثة في التحصين النفسي والاجتماعي ضد الشائعات، ومراحل انتشارها في منصات الإعلام الجديد وأسبابها، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، مع طرح القدرة على محاربة الشائعة في مختلف المنصات، والتعرف على مهارات التحقق من مصداقية المعلومات والصور والفيديوهات، والتطرق للمعايير الأخلاقية التي ينبغي الاعتماد عليها خلال أوقات الأزمات والشائعات.

وبدأ البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التدريبية التي يسعى اتحاد الإعلام لإطلاقها تزامناً مع الظروف الحالية لمنسوبيه خلال هذه الفترة.

وتعد هذه الدورة الثانية بعد ورشة تدريبية تثقيفية عن قوانين النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.