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حذر مسؤول صحي ألماني كبير، اليوم الخميس، من احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس "كورونا" قبل الخريف؛ بسبب سلوكيات الناس، وذلك فيما تعيد البلاد فتح اقتصادها مرة أخرى.
ولفت نائب رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لارش شاده، في مؤتمر صحفي إلى أن أعداد الحالات تتراجع، لكن هذا لا يعني أن الأمور عادت لطبيعتها، وفقاً لـ"رويترز".
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 02:48 PM
"شاده" أرجع السبب لسلوكيات الناسألمانيا.. تحذير من موجة ثانية من "كورونا" قبل الخريف
حذر مسؤول صحي ألماني كبير، اليوم الخميس، من احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس "كورونا" قبل الخريف؛ بسبب سلوكيات الناس، وذلك فيما تعيد البلاد فتح اقتصادها مرة أخرى.
ولفت نائب رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لارش شاده، في مؤتمر صحفي إلى أن أعداد الحالات تتراجع، لكن هذا لا يعني أن الأمور عادت لطبيعتها، وفقاً لـ"رويترز".
، ألمانيا.. تحذير من موجة ثانية من "كورونا" قبل الخريف ،
المصدر : الخليج 365
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