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نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مع بنوك بشأن قروض بقيمة مليارات الدولارات، إذ تتأهب شركة الطيران المملوكة للدولة، للبدء في إعادة بناء شبكتها، التي تضررت بفعل جائحة فيروس "كورونا".
وأوضحت المصادر أن المحادثات مع البنوك تجري على أساس ثنائي.
من جانبه، ذكر أحد المصادر أن الشركة قد تبحث تقديم ضمان من وزارة المالية لجمع التمويل.
وأعلنت الخطوط القطرية، التي امتنعت عن التعقيب على المحادثات، أمس أنها ستعيد فتح مسارات اضطرت للتخلي عنها خلال التفشي، الذي تسبب في توقف شبه تام للسفر الجوي.الخطوط القطرية
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 02:50 PM
تستخدمها في إعادة بناء شبكتهابعد تضررها من "كورونا".. "الخطوط القطرية" تجري محادثات لاستدانة مليارات الدولارات
نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مع بنوك بشأن قروض بقيمة مليارات الدولارات، إذ تتأهب شركة الطيران المملوكة للدولة، للبدء في إعادة بناء شبكتها، التي تضررت بفعل جائحة فيروس "كورونا".
وأوضحت المصادر أن المحادثات مع البنوك تجري على أساس ثنائي.
من جانبه، ذكر أحد المصادر أن الشركة قد تبحث تقديم ضمان من وزارة المالية لجمع التمويل.
وأعلنت الخطوط القطرية، التي امتنعت عن التعقيب على المحادثات، أمس أنها ستعيد فتح مسارات اضطرت للتخلي عنها خلال التفشي، الذي تسبب في توقف شبه تام للسفر الجوي.
، بعد تضررها من "كورونا".. "الخطوط القطرية" تجري محادثات لاستدانة مليارات الدولارات ،
المصدر : الخليج 365
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