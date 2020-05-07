شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 18 طن منتجات غذائية قبل طحنها بمستودع عشوائي بالقطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ضبط مستودع عشوائي يقوم بطحن منتجات غذائية وإعادة تعبئتها دون اتباع أدنى الاشتراطات الصحية والفنية . تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ضبط مستودع عشوائي يقوم بطحن منتجات غذائية وإعادة تعبئتها دون اتباع أدنى الاشتراطات الصحية والفنية . وتم الحجز على 18 طن من المنتجات وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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