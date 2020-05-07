شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الحالة المطرية مستمرة على مرتفعات 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، إن الحالة المطرية مستمرة منذ عدة أيام على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

وتوقع، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، استمرار الحالة المطرية، اليوم الخميس، فوق مرتفعات نجران وجازان وعسير.