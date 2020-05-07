- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الحالة المطرية مستمرة على مرتفعات 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، إن الحالة المطرية مستمرة منذ عدة أيام على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.
وتوقع، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، استمرار الحالة المطرية، اليوم الخميس، فوق مرتفعات نجران وجازان وعسير.
كانت هذه تفاصيل خبر المسند: الحالة المطرية مستمرة على مرتفعات 3 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.