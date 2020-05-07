شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة انهيار سد ترابي في نجران إثر هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): وثق مقطع فيديو لحظة انهيار سد ترابي في نجران إثر هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية . وثق مقطع فيديو لحظة انهيار سد ترابي في نجران إثر هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية . وأظهر الفيديو التراب الكثيف ينهمر من ارتفاع عالي بمنطقة صحراوية بعيدة عن السكان بسبب تأثير الأمطار الشديدة . وكانت نجران قد شهدت أمطار غزيرة بالتزان مع عدة مناطق في المملكة ما أسفر عن جريان السيول .

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