بالفيديو .. سيول جارفة في وادي تثليث إثر هطول الأمطار

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثق مقطع فيديو سيول جارفة في وادي تثليق بمنطقة عسير اليوم الخميس إثر هطول الأمطار . وثق مقطع فيديو سيول جارفة في وادي تثليق بمنطقة عسير اليوم الخميس إثر هطول الأمطار . وأظهر الفيديو تكون مياه هائلة وجريان السيول وسط حالة من التفاؤل ودعوات برفع الوباء عن المملكة . وكانت منطقة عسير قدشهدت هطول أمطار غزيرة ، مع توقعات بإستمرار الحالة المطرية على بعض المناطق .

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