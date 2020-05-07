شكرا لمتابعة خبر عن بدء إجلاء المواطنين السعوديين من ماليزيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت سفارة المملكة في ماليزيا اليوم الخميس بدء نقل المواطنين الراغبين في العودة للمملكة إلى مطار كوالالمبور . أعلنت سفارة المملكة في ماليزيا اليوم الخميس بدء نقل المواطنين الراغبين في العودة للمملكة إلى مطار كوالالمبور . جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بإجلاء المواطنين في الخارج وعودتهم إلى أرض الوطن مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية .

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