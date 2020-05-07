شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يحسم الجدل حول إثبات إستقلالية الأرملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن اليوم الخميس موقف الأرملة التي ليس لديها أبناء منإثبات الإستقلالية للحصول على الدعم .

وأكد "حساب المواطن " أنه يجب إرفاق الأرملة لمستندات تثبت إستقلاليتها في حال عدم وجود تابعين لها ، وهي عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية .

كما أكد أنه لا يلزم الأرملة التي لديها تابعين بإرفاق مستندات تثبت الإستقلالية ، وبمجرد تحديث البيانات تصبح المستفيد الرئيسي لإستمرار الدعم لأسرتها .