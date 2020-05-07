شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص 6 أبواب للدخول إلى المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 6 أبواب للدخول إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان الحالي، وتخصيص باب بلال لدخول أئمة المسجد الحرام وباب الصفا لدخول موظفي الحرم المكي. خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 6 أبواب للدخول إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان الحالي، وتخصيص باب بلال لدخول أئمة المسجد الحرام وباب الصفا لدخول موظفي الحرم المكي. كما خصصت أيضا أبواب الملك فهد وأجياد والسلام وباب 94وذلك للحفاظ على المواطنين ومنع انتشار الوباء. ‎وأوضحت أن الفرق الصحية بمنطقة مكة المكرمة، تواصل تنفيذ ‏الإجراءات الاحترازية المتمثلة في قياس درجات الحرارة للأئمة ‏والمؤذنين وجميع رجال الأمن وموظفي الرئاسة والعاملين للتأكد ‏من سلامتهم عند دخول المسجد الحرام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص 6 أبواب للدخول إلى المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.