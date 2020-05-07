شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": هطول أمطار وحبات برد على بعض المناطق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية هطول امطار اليوم الخميس ليلاً من خفيفة إلى شبه غزيرة مع حبات برد . توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية هطول امطار اليوم الخميس ليلاً من خفيفة إلى شبه غزيرة مع حبات برد . وقال "الحصيني " أن الأمطار ستكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير وشرقهما حتى رنية و غرب وشمال نجران وغرب الهفوف التابعة للشرقية . كما لفت إلى انخفاض درجة الحرارة قبل ظهر اليوم على معظم المناطق بالمقارنة بنفس التوقيت من أمس الأربعاء .

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