شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مصنع مخالف يقوم بتعبئة معقمات اليدين بدون ترخيص بالقطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في القطيف مصنعًا يقوم بتصنيع وتعبئة معقمات اليدين بدون ترخيص إضافة لمخالفته اشتراطات التصنيع. ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في القطيف مصنعًا يقوم بتصنيع وتعبئة معقمات اليدين بدون ترخيص إضافة لمخالفته اشتراطات التصنيع. وأكدت الهيئة أنه تم التحفظ على جميع منتجات خطوط الإنتاج، وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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