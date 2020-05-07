شاهد.. وزير الصحة يؤكد أن معدل وفيات “كورونا” في المملكة منخفض جداً ويوضح سبب زيادة الإصابات

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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن معدل وفيات فيروس كورونا في المملكة منخفض جداً، مشيراً إلى حرص القيادة على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح الوزير أن سبب زيادة الحالات المصابة في الأسبوعين الأخيرين، هو الفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة.

وأضاف الدكتور الربيعة أن المعدل العالمي أكثر من عشرة أضعاف المعدل في المملكة وذلك لسببين رئيسيين، الأول وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يقومون بالاجتماع بشكل يومي لتحديث البروتوكول بناء على كل جديد في طرق العلاج.

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والسبب الثاني هو نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات، والحمد لله، أن هذا نتج عنه سرعة تقصي وعلاج الحالات بشكل عاجل.

وقال إن من الأخبار الجيدة أن الدولة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا الجديد، وأن الشاغر منها اليوم أكثر من 96%، مشدداً على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية من قبل أفراد المجتمع.

وأردف قائلاً: “إن الخطر مازال قائماً ودعمكم ومساعدتكم في تطبيق الإجراءات الوقائية مهم جداً في هذه الجائحة، فأنتم شركاء لنا في مواجهة الفيروس، وأشدد على أن الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 سنة أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية”.



