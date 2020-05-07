الملياردير المصري “ساويرس” يتوقع وصول سعر برميل النفط لـ 100 دولار في هذا الموعد

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توقع الملياردير المصري “نجيب ساويرس” خلال حديث مع شبكة “سي إن بي سي” وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في غضون 18 شهرًا.

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وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “أوراسكوم إنفسمنت هولدينج” أنه سيشتري أسهم شركات طيران، إذ يرى في ذلك فرصة ليس فقط في مجال الطيران بل في السياحة والفنادق وقطاع الإنترنت أيضًا، قائلاً: مع كل أزمة هناك فرصة.

وتخالف وجهة نظر “ساويرس” الملياردير الأمريكي “وارن بافيت” الذي أعلن خلال الاجتماع السنوي لشركته الأحد، بيع “بيركشاير هاثاواي” لكافة أسهم شركات الطيران.

وأوضح “ساويرس” أيضًا أنه يتفق مع توجه الإدارة الأمريكية نحو إعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي، قائلاً: هذه إحدى المرات القليلة التي يكون فيها “ترامب” على حق، قد لا يجدون العلاج وقد لا يجدون اللقاح، لذا إلى متى سنظل مسجونين في منازلنا؟.

