︎ :
.
توقع الملياردير المصري “نجيب ساويرس” خلال حديث مع شبكة “سي إن بي سي” وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في غضون 18 شهرًا.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “أوراسكوم إنفسمنت هولدينج” أنه سيشتري أسهم شركات طيران، إذ يرى في ذلك فرصة ليس فقط في مجال الطيران بل في السياحة والفنادق وقطاع الإنترنت أيضًا، قائلاً: مع كل أزمة هناك فرصة.
وتخالف وجهة نظر “ساويرس” الملياردير الأمريكي “وارن بافيت” الذي أعلن خلال الاجتماع السنوي لشركته الأحد، بيع “بيركشاير هاثاواي” لكافة أسهم شركات الطيران.
وأوضح “ساويرس” أيضًا أنه يتفق مع توجه الإدارة الأمريكية نحو إعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي، قائلاً: هذه إحدى المرات القليلة التي يكون فيها “ترامب” على حق، قد لا يجدون العلاج وقد لا يجدون اللقاح، لذا إلى متى سنظل مسجونين في منازلنا؟.
كانت هذه تفاصيل خبر الملياردير المصري “ساويرس” يتوقع وصول سعر برميل النفط لـ 100 دولار في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.