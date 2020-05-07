شاهد: لحظة مداهمة مستودع تديره عمالة مخالفة .. ومفاجأة عند القبض عليهم

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تمكنت حملة المشتركة ضمت كل من وزارتي التجارة والطاقة والجمارك والهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة الموارد البشرية والدوريات الأمنية والبلديات، من ضبط عمالة يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، أثناء مداهمة مستودعات تديرها عمالة مخالفة تعمل لحسابها الخاص في تجميع وتخزين زيوت السيارات بشكل غير نظامي.
ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوضح عملية مداهمة مستودع لعمالة مخالفة تعمل لحسابها الخاص في تجميع وتخزين زيوت السيارات بشكل غير نظامي.
واوضح الفيديو أن العمالة المخالفة تقوم بتغيير أصل منتج الزيت لإيهام المستهلك بأنه جديد، وتخلط الديزل بالزيت لزيادة كمية المنتج، بالإضافة إلى حالات تستر تجاري واشتباه بإصابات كورونا، وتم ضبط أطفال يعملون مع والدهم ضمن العمالة المخالفة.
يذكر أن الحملة المشتركة ضمت كل من وزارتي التجارة والطاقة والجمارك والهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة الموارد البشرية والدوريات الأمنية والبلديات.
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