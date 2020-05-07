شاهد: انفجار ضخم يهز وسط الدوحة بالقرب من الديوان الأميري

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أظهرت فيديوهات متداولة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع انفجارات في العاصمة القطرية “الدوحة”، قبل لحظات من الإفطار.

ووثق عدد من النشطاء الفيديوهات وتداولوها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتظهر تصاعد الأدخنة الكثيفة جراء انفجارات هائلة ومروعة، مؤكدين أن محاولة الانقلاب على تميم لازالت مستمرة.

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وخلال الأيام الماضية، تداول نشطاء فيديوهات تؤكد اشتعال الأوضاع بين أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن حمد بن جاسم، يقود انقلابا ضد الأمير تميم، بعد توجيهات بالتحقيق معه في قضايا فساد.



