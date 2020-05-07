أول تعليق للشيخ القطري “فهد آل ثاني” على الانفجار الضخم الذي هز وسط الدوحة

︎ :

.



نشر أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني فيديو اليوم الخميس قال إنه لمبنى القيادة العامة للجيش في قطر وقد تصاعدت الأدخنة من داخله.

Advertisements

وأوضح آل ثاني المعارض لسياسة بلاده إن وزارة الداخلية وتلفزيون قطر وقناة الجزيرة والشيراتون والمخابرات قريبة جدًا من هذا المبنى، دون مزيد من التفاصيل عن سبب تصاعد الأدخنة.

كما أتبعها بتغريدة أخرى قال فيها : “من حفر حفرةً لأخية وقع فيها أنباء عن شرارة محتملة لما يسمى الربيع العربي في قطر.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر قد تداولوا فيديو تصاعد الأدخنة وأكدوا أنه من داخل مبنى القيادة العامة للجيش في قطر.