︎ :
.
نشر أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني فيديو اليوم الخميس قال إنه لمبنى القيادة العامة للجيش في قطر وقد تصاعدت الأدخنة من داخله.
وأوضح آل ثاني المعارض لسياسة بلاده إن وزارة الداخلية وتلفزيون قطر وقناة الجزيرة والشيراتون والمخابرات قريبة جدًا من هذا المبنى، دون مزيد من التفاصيل عن سبب تصاعد الأدخنة.
كما أتبعها بتغريدة أخرى قال فيها : “من حفر حفرةً لأخية وقع فيها أنباء عن شرارة محتملة لما يسمى الربيع العربي في قطر.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر قد تداولوا فيديو تصاعد الأدخنة وأكدوا أنه من داخل مبنى القيادة العامة للجيش في قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق للشيخ القطري “فهد آل ثاني” على الانفجار الضخم الذي هز وسط الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.