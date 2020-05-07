الملياردير الإماراتي “خلف الحبتور”: لا يمكننا انتظار اللقاح حتى نهاية العام.. وهذا الخطر الأكبر إذا استمر الإغلاق !

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قال المستثمر والملياردير الإماراتي خلف الحبتور أن الشركات التي يملكها تنزف بسبب فيروس «كورونا»، مشيرا إلى أنه لا يمكن للاقتصاد الانتظار حتى يصبح اللقاح متاحا.

وأضاف في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ»: «إن مجموعة الحبتور لم تلغ وظائف بعد على أمل عودة النشاط الاقتصادي في يوليو ما يسمح بعودة السياح إلى الشرق الأوسط ودبي».

وتابع «شركاتنا تنزف بعد تبخر الطلب على خدمات الفنادق وشراء السيارات من الوكالات التابعة لنا، وسيتعين على أصحاب الفنادق بعد إعادة فتحها تقديم خصومات وعروض وحوافز للسياح لجذبهم».

وأردف الحبتور الذي يملك 7 فنادق في دبي بما فيها «والدورف أستوريا» في جزيرة نخلة جميرة، ووكالات سيارات وعقارات ومدارس: «إذا استمر الإغلاق بفعل كورونا فلا خيار أمامنا سوى إلغاء وظائف، ونخشى من الخطر الأكبر المتمثل بالبطالة».

وأشار الحبتور إلى أنه كما هو الحال مع العديد من الشركات الأخرى في الإمارات فقد طلبوا من بعض الموظفين أخذ إجازات مدفوعة أو غير مدفوعة مع الاحتفاظ بالتأمين الصحي ومستحقات السكن، . لافتا إلى أن: “أوروبا تفعل الصواب بقراراتها لإعادة فتح اقتصادات في أجزاء منها”.

