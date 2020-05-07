بالفيديو..رسالة شديدة اللهجة من ” العقيلي ” لشركات القطاع الخاص

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وجه الإعلامي خالد العقيلي، رسالة شديدة اللهجة، لبعض شركات القطاع الخاص، التي اتجهت إلى الاستغناء عن الموظفين السعوديين مستغلين مادة الظروف القاهرة في نظام العمل.
وقال العقيلي: ” للأسف، هناك بعض أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لا يخجلون من أنفسهم، ولا يعرفون معنى الوفاء للوطن وأبنائه، ويحاولون استغلال أزمة كورونا بتعمدهم فصل الموظفين السعوديين تحت ذريعة ما يسمى بالقوة القاهرة في نظام العمل، بهدف المحافظة على أرباحهم التي تعودوا عليها قبل الأزمة “.
وأضاف: ” هذه الأزمة أظهرت بوضوح أن سيطرة العمالة على الاقتصاد أصبحت خطرًا حقيقيًّا على أمننا الوطني، بالتستر والسعودة الوهمية؛ لذا يجب أن يتوقف جعل الموظف السعودي كبش فداء مع كل أزمة ” .
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