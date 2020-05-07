متحدث “التجارة” يوضح الهدف من حجب المواقع الإلكترونية المخالفة.. ويؤكد: حق المستهلك خط أحمر

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أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن مشاهدة عبارة “الموقع المطلوب غير متاح” على أي موقع إلكتروني تدل على أنه حُجب من قبل وزارة التجارة حمايةً للمستهلك.

وأوضح الحسين عبر حسابه بـ”تويتر”، أن حجب المواقع الإلكترونية تكون نتيجة ارتكاب المتجر مخالفة نظام التجارة الإلكترونية، مؤكداً أن الرقابة مستمرة وحماية المستهلك خط أحمر.