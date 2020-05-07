وفاة مواطن في حريق منزل بـ"ربوة جدة".. والدفاع المدني يتدخل

توفي مواطن مختنقًا بسبب حريق نشِب في منزل شعبي بحي الربوة بجدة، وباشر مدني جدة الحادث، وذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات (٩١١) تلقّت بلاغًا فجر اليوم الخميس، يفيد بوجود حريق بمنزل شعبي بحي الربوة.

وأضاف العقيد القرني، أنه تم -على الفور- تحريك الفرق اللازمة وسيارة السلالم والمعدات المساندة إلى موقع الحادث، وبوصول الفرق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بمنزل شعبي مكون من دورين، وتم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ، وإخراج شخص احتجز خلف السنة اللهب وإخماد الحريق.

وأوضح العقيد القرني، أنه بالكشف على الشخص اتضح وفاته متأثر بالأدخنة الناتجة عن الحريق، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لإكمال الإجراءات وتسليم الموقع لجهة الاختصاص. وأهاب القرني بالجميع لضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان لينذر بوجود الحريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

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