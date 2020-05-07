متحدث البنوك يكشف لـ«عاجل» الإجراء المتبع في حالة خصم القروض للكادر الطبي

أكد متحدث البنوك طلعت حافظ، أن البنوك مُلزمة بعدم خصم القروض من الكادر الطبي، سواء بالقطاع العامّ أو الخاص، على أن يتم تطبيق عدم الخصم اعتبارًا من شهر إبريل 2020. مشيرًا إلى أنه في حالة أي خصم من الكادر الطبي يقومون بمراجعة البنك.

يأتي ذلك توضيحًا لاستفسار عدد من موظفي الصحة كانوا قد تقدموا بشكوى لـ«عاجل» يشكون من أن أحد البنوك قام بخصم القروض هذا الشهر.

يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت عن مبادرة البنوك المحلية السعودية، بتأجيل أقساط 3 أشهر لكل العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص، والذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري). على أن يتم تفعيل هذه المبادرة ابتداءً من شهر إبريل دون تغيير في التكلفة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وجّهت البنوك، بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقًا لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وذكرت (ساما)، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن التوجيه جاء بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بصرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى (۹) آلاف ريال شهرية للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (19-COVID) وفقًا لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

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وأشارت (ساما) إلى أنها وجّهت البنوك والمصارف كافة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم، وفقًا لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ابتداءً من شهر إبريل، على أن يتم تأجيل سداد الأقساط المشار إليها أعلاه دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء غير الراغبين بتأجيل الأقساط.

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