منذ بداية جائحة «كورونا».. «هلال جدة» يُباشر 30979 بلاغًا

باشرت فرق الهلال الأحمر بمحافظة جدة، منذ بداية جائحة وباء فيروس كورونا أكثر من 30979 بلاغًا، من خلال 45 فرقة إسعافية على مدار الساعة.

وقال مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة سلطان المالكي، إنّه تمّ رفع جاهزية المراكز الإسعافية بالمحافظة، عبر إقامة دورات تدريبية (online) لجميع العاملين بالمحافظة، وتزويد المراكز الإسعافية كافة بأدوات السلامة الشخصية للمسعفين المعتمدة من قبل هيئة الهلال الأحمر؛ للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كما تمَّ استحداث فريق تعقيم عربات الإسعاف بمحافظة جدة بعد نقل حالات اشتباه العدوى تعمل على مدار الساعة.

ونفذت الهيئة فرضيات لمنسوبيها عن كيفية التعامل مع حالات الاشتباه حسب برتوكول هيئة الهلال الأحمر

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وأشار إلى تواجد فرق إسعافية تعمل داخل الأحياء التي مازال يمنع بها التجول على مدار الساعة بمحافظة جدة، إضافة إلى فرق أخرى تطوعية.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أبو زيد أن غرفة العمليات تعمل من خلال 36 مركزًا، متضمنًا 45 فرقة اسعافية على مدار الساعة، حيث استقبلت حتى الآن أكثر من 30979 بلاغًا منذ بداية جائحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد جاهزية فرق الهلال الأحمر بالمحافظة، مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية إذا دعت الحاجة، إلى جانب التواجد الإسعافي الميداني، حيث تقوم الهيئة بتكثيف الفرق الإسعافية والقيادات الميدانية وقت تطبيق أمر منع التجول ميدانيًا خلال الساعات المحددة.

وأضاف أبو زيد أنّ الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا الجديد في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومحطات الوقود والمخابز الآلية، كما نفذت إدارة التدريب دورات تدريبية في مكافحة العدوى استهدفت 100000 متدربًا ومتدربة، تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لأفراد المجتمع كافة من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس. كما أنه تمّ تدشين نقاط الفرز البصري التطوعية في إدارات المنطقة وبعض الأماكن العامة من أجل سلامة المجتمع. مشيرًا إلى أنّ فرق الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق «اسعفني».