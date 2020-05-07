مصادر "عاجل": مطاردة مثيرة على طريق بحرة بالجموم تنتهي بجريمة قتل مروعة

شهدت طرق محافظة الجموم، جريمة بشعة؛ حيث قام مواطن بمطاردة مواطن آخر وإطلاق النار عليه وقتله، بسبب خلافات بينهما، وكشفت مصادر لـ«عاجل»، أن النيابة العامة «دائرة النفس» بالمحافظة، التابعة لمنطقة مكة، تحقق مع مواطن بالعقد الرابع من العمر، قام بملاحقة مواطن بالعقد الثالث بسيارته على طرق "الجموم حدا بحرة"، وأطلق النار علية وقتله.

وكشفت مصادر لـ«عاجل»، أن الجاني كان يتجول صباح أمس الأربعاء في محافظة الجموم، وبرفقته أحد أصدقائه، وأثناء تجولهما بالسيارة شاهدا المجني عليه والذي كان بينه وبين الجاني خلافات قديمة، وأن الجاني وصديقه قاما بملاحقة ومطاردة المجني عليه على طريق (الجموم بحرة) باتجاه (حدا)، وقام المجني عليه بالاتصال على غرفة العمليات الأمنية الموحدة (911) وتقديم بلاغ بأنه مطارد من شخصين ويستنجد لإنقاذه منهما.

وعندما اقتربت سيارة الجاني والمجني عليه من قرية (دف زيني) غرب محافظة الجموم، تم إيقافه واعتراضه، حيث نزل الجاني بسلاح رشاش «كلاشنكوف» كان يحمله، وأطلق طلقة نارية قاتلة، أصابت المجني عليه في رأسه واخترقت عينه وخرجت من مؤخرة الرأس، وأوضحت المصادر أن الجاني هرب من مسرح الجريمة، وقام مرافقه الذي كان معه وقت المطاردة، بالاتصال على الجهات الأمنية المختصة (911)، والتبليغ عن الجريمة وتحديد الموقع.

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وباشرت كافة الجهات الأمنية المختصة بمحافظة الجموم، الحادثة، وتم نقل الجثة لثلاجة الوفيات بمستشفى حراء العام، وأشارت المصادر إلى أنه عندما علم ذوو الجاني بفعلته الإجرامية، قاموا بتسليمه لرجال الأمن، وتم إيقافه بمركز شرطة الجموم والتحقيق معه في دوافع وأسباب الجريمة، وإحالة ملفها للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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