لافتقارها الاشترطات الصحية.. ضبط 1.360 كجم من التمور في النوارية الشرقية بمكة

ضبطت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مركبتَيْ نقل محملتين بكميات كبيرة من التمور مجهزة للتوزيع.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي: إنَّ الفرق الرقابية ضبطت مركبتين محملتين بعبوات من التمور مجهزة للتوزيع، وبعد التقصي تم الوصول لموقعين غير نظاميين يفتقران لأدنى الاشتراطات الصحية يتم بداخلهما تعبئة وتجهيز عبوات التمور بطريقة عشوائية.

وأشار إلى أنه تمّ مصادرة كامل الكمية والتي تقدر بـ11,360كجم وحجز المركبتين لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين .

وطالبت الأمانة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.