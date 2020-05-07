حساب المواطن: عدم وجود تابعين يلزم الأرملة بمستندات الاستقلالية

البرنامج أعفاها إذا كان هناك تابعون مضافون عليها..
أوضح برنامج حساب المواطن أن الأرملة ملزمة بإرفاق مستندات الاستقلالية في حالة عدم وجود تابعين لها، وأنها غير ملزمة بإرفاق المستندات إذا كان هناك تابعون مضافون عليها.
وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، على موقع تويتر، أنه في حال وجود تابع مضاف لا يلزم الأرملة إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية.
أما في حال عدم وجود تابعين للأرملة، فلا بد من إرفاق وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، وتشمل «عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن».
جاء ذلك ردًّا على استفسار مواطن يرغب في إضافة اسمه كتابع لوالدته الأرملة.
من جهة أخرى، ذكر برنامج حساب المواطن، أن فاتورة الكهرباء ليست من المستندات المطلوبة، ويجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن، أو مشهد إثبات سكن جامعي أو سكن أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، وفي حال عدم توافرها يتم إضافة الشخص كتابع لرب الأسرة.
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