بالفيديو.. "هندي" يعلق على "الكرة النارية" في سماء السعودية

أوضح المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، حقيقة الجسم الملتهب الذي تم رؤيته في سماء شمال السعودية والكويت والعراق، وقال هندي -عبر حسابه بتويتر- إن هيئة الجسم الملتهب الذي تم رؤيته يسقط من السماء، تشير إلى أنه نيزك يحترق في الغلاف الجوي يطلق عليه اسم «كرة نارية».

وأضاف هندي، أن هذا النيزك عادة يكون صخورًا صغيرة بحجم كرة القدم، تتفتت وتتبخر قبل وصولها للأرض، ونشر «هندي» فيديو قصير للنيزك وهو يحترق في السماء، ولم يتضح مكان تصوير الفيديو، وإن كان مغردون أشاروا إلى أنه تم تصويره بالعراق.

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