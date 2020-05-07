شرطة حائل تلقي القبض على المواطن المسيء لعامل بعبارات غير لائقة

ألقت شرطة حائل، القبض على مواطن أساء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة للكرامة، وذكر المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المواطن، وهو في العقد الرابع من العمر.

وفيما جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة، فقد أضاف المقدم الشمري، أن ذلك جاء عقب تداول مقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة للكرامة، وقام المواطن بتوثيق ذلك ونشره.

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