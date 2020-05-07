صحة جازان: 15 ألف مستفيد من مبادرات الرعاية المنزلية

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية في جازان، عددًا من المبادرات بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة؛ لحماية المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبلغ عدد المستفيدين من تسع مبادرات أطلقتها إدارة الرعاية الصحية المنزلية خلال شهري مارس وأبريل 15217 مستفيدًا، وأسهم 29 فريقًا موزَّعين على مستشفيات المنطقة في تنفيذ 9400 زيارة منزلية للمرضى المستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية البالغ عددهم 2100 مريض.

ومن أهم تلك المبادرات الفرز البصري للمرضى وأهاليهم المرافقين لهم والقائمين على رعايتهم، ومبادرة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، ومبادرة الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى الرعاية الصحية المنزلية، ومبادرة التثقيف الصحي للمرضى وذويهم، ومبادرة تقديم الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان بالمنازل، ومبادرة التواصل الصوتي والمرئي مع ذوي المرضى وغيرها من المبادرات.