الصخري يتوقع "تقلبات جوية" لمدة أسبوع على مناطق عدة

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، أن مناطق المملكة مقبلة على فترة تقلبات جوية تشمل أمطارًا ورياحًا وبرديات، بدءًا من اليوم الخميس، ولمدة أسبوع أو أكثر، وقال الصخري إن التغيرات الجوية متغيرة ومتنقلة بشكل يومي؛ فأحيانًا تكون نواحي جنوب غرب المملكة في مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، وأحيانًا تكون نواحي منطقة الرياض، وأحيانًا تكون نواحي مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة، وأضاف أن الحالة الجوية قد تمتد أحيانًا إلى تبوك وكذلك حفر الباطن والمنطقة الشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وقد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، نجران، عسير، والباحة.

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