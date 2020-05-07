الفهد: «رسل السلام» نموذج شبابي ناجح انطلق برؤية سعودية ومشاركة عالمية

وصف نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، المشروع الكشفي العالمي «رسل السلام»، بأنَّه أحد النماذج الشبابية الحديثة الناجحة التي انطلقت من المملكة العربية السعودية برؤية سعودية ومشاركة عالمية، وبعضوية 50 مليون شاب وشابة من أنحاء العالم تعمل لتحقيق هدف واحد هو خدمة الآخرين وتحقيق السلام وتكوين قيادات محلية شابة من الجنسين.

وأشار خلال تقديمه اليوم، ورقة عمل بعنوان «برامج القيادات الشابة ودورها في تطوير وتعزيز مبادرات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان» في إطار البرنامج التدريبي في مجال حقوق الإنسان الذي تنظمه هيئة حقوق الإنسان للقيادات الشابة لتطوير وتعزيز مبادرات المجتمع المدني، ويختتم اليوم الخميس، أن المشروع ربط الشباب بمجتمعاتهم المحلية بطريقة إيجابية، وكون قيادات مجتمعية ومحلية شابة لديها البعد المحلي والوطني والعالمي، بالإضافة إلى تطوير العمل التطوعي ونشر ثقافته، وكسب ثقة المجتمع، وزيادة مستوى التضامن الدولي من خلال التسجيل في شبكة رسل السلام العالمية وتبادل الخبرات وتطويرها والتعاون فيما بينهم.

وأكد الفهد أنَّ المجتمع المدني يُعد أحد المكونات الرئيسية لكل مجتمع، ويتم من خلاله إشباع وتحقيق حاجات الأفراد أو المجتمع ومكوناته الاجتماعية والبيئية، أو استكمالها مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وتتنوع هذه المؤسسات حسب مجالها وأهدافها، ولكي تنجح مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز وتقوية التضامن الدولي، لابد من وضوح الهدف وإعلانه والتقيد به، وعدم التدخل في الصراعات، والابتعاد عن التمييز العنصري، ونبذ جميع أشكال التعصب الديني والطائفي والعرقي، وتضمين القيم المشتركة ونشرها.

وتناول الفهد في ورقته دور الشباب في تعزيز وتقوية التضامن الدولي، مشيرًا إلى أن ذلك يكون بالتعزيز من خلال المشاريع التشاركية التي تسهم في خدمة المجتمع المحلي والوطني والعالمي، وتنمية قيم تعزز وتقوي التضامن الدولي ومنها سمو الهدف ووضوحه، والشفافية في التعامل، والصدق، والعدل، والإيجابية، والمساواة، والتعاون، والتكامل.